Haberler

Yaşam Haberleri

Manisa'da korkunç cinayet! Eşini öldürüp İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Manisa'da korkunç cinayet! Eşini öldürüp İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Rukiye ve Adem Yanar çifti otomobilde seyahat ettiği sırada arasında tartışma çıktı. Olayda cani koca eşini silahla vurarak öldürürken, İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalandı. Kadının cansız bedeni bulunmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 04:21

Paylaş





Olay, 20 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Saruhanlı ilçesinde oturan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.

İTİRAFININ ARDINDAN EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu'da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN