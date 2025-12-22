Haberler

Bozdoğan sise teslim oldu, görüş mesafesi düştü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 5 ila 10 metreye kadar gerilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçenin yüksek rakımlı mahalleleri ve bağlantı yollarında yoğunlaşan sis, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sürücülerin hızlarını düşürdüğü ve farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldığı görüldü. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde seyir halinde olan sürücülerin dikkatli ve duyarlı olmaları, takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Bölgede etkili olan sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesinin bekleniyor.

