Amasya'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, kazazedeler Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ö.M'nin kullandığı 05 AZ 021 plakalı otomobil, Güvendik mevkisinde O.D. idaresinde 60 AGH 191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.