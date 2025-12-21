Haberler

Sivas'ta fren yerine gaza basan sürücü markete daldı

Sivas'ta otomobil sürücüsü, seyir halinde ilerlerken fren yerine gaza basması sonucu önce park halindeki otomobile ardından aracıyla markete girdi. Kazada dükkanda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.12.2025 05:58

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ta Aydoğan Mahallesi 11. sokak üzerinde meydana geldi. Kadın sürücü E.S.Y. idaresindeki 06 FK 058 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı, ardından sokak üzerinde bulunan bir marketin içine girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



