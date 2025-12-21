Haberler

Giresun'da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Giresun’un Tirebolu ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 1 kişi ise hafif yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 12:45

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip D. yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Gülcan D. (52), Dilara Elmas Y. (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

