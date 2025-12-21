Eşi ve bacanağını öldürüp çorba içmeye gitmiş! Adıyaman'da kan donduran olay

Giriş Tarihi: 21.12.2025 10:56

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (55) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Sarı'nın (54) ifadesi ortaya çıktı.

EŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜRÜP ÇORBACIYA GİTTİ

Ahmet Sarı, evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediğini, ancak onun işe gittiğini bu nedenle de tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında eve gelen bacanağı Arslan ile eşine kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Sarı, çifte cinayetin ardından kaçtığı Gölbaşı ilçesinde çorba içmeye gittiğini ifade etti.

Selvi Sarı (DHA)

İKİSİNİ DE EVDE ÖLDÜRDÜ

Olay, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yapan Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın yerde kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sarı ve Arslan'ın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.