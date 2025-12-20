Zonguldak'ta tek katlı evde yangın! Papağan alevlerin arasında kaldı

Giriş Tarihi: 20.12.2025 05:53

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta tek katlı müstakil evde çıktı. Evde yangın çıktığını fark eden E.E ve eşi dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PAPAĞAN KURTARILDI