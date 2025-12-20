Haberler

Uşak'ta dehşet anları! Demir sopa ile darp edildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir fabrikada iki kişi arasında çıkan kavgada N.A. demir sopayla N.Ç.'nin başına vurarak saldırdı. Olayda N.Ç. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Eşme ilçesine bağlı Kolankaya köyünde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan N.A. (51) ile N.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.A.'nın demir sopayla N.Ç.'ye başından darp etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan N.Ç. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan N.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi N.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

