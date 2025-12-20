Yaşam

En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.

Merkez 20.12.2025 En düşük En yüksek
Palandöken AB -6 0
Hakkari AB -14 -2
Sarıkamış AB -11 1
Kartalkaya PB -1 5
Konaklı AB -6 1
Çambaşı AB -3 3
Zigana GSY 12 19
Nemrut AB -6 1
Erciyes AB -3 4
Akdağ PB 0 4
Gevaş Abalı AB -7 3
Mersivan AB -5 7
Yıldızdağı AB -3 4
Yalnızçam AB -14 3
Ilgaz PB -2 5
Ergan PB -3 3
Keltepe PB 0 3
Murat Dağı AB -4 6

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)