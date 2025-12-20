En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.
|Merkez
|20.12.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|AB
|-6
|0
|Hakkari
|AB
|-14
|-2
|Sarıkamış
|AB
|-11
|1
|Kartalkaya
|PB
|-1
|5
|Konaklı
|AB
|-6
|1
|Çambaşı
|AB
|-3
|3
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Nemrut
|AB
|-6
|1
|Erciyes
|AB
|-3
|4
|Akdağ
|PB
|0
|4
|Gevaş Abalı
|AB
|-7
|3
|Mersivan
|AB
|-5
|7
|Yıldızdağı
|AB
|-3
|4
|Yalnızçam
|AB
|-14
|3
|Ilgaz
|PB
|-2
|5
|Ergan
|PB
|-3
|3
|Keltepe
|PB
|0
|3
|Murat Dağı
|AB
|-4
|6
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)