Şırnak’ta vinç dehşet saçtı! Kavşakta 6 araca çarptı: 7 yaralı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği vinç dehşet saçtı. Kavşakta bulunan 6 araca çarpan vinç nedeniyle 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Kaza, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi.
Eyyüp K. (30) yönetimindeki 47 PN 499 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta 06 ELP 453 plakalı hafif ticari araç, 34 ZK 4169 plakalı otomobil, 47 ACR 456 plakalı kamyonet, 73 AAS 175 plakalı hafif ticari araç, 35 JBF 77 plakalı otomobil ve 33 BCL 036 plakalı otomobile çarptı.
Vinç, daha sonra yaklaşık 300 metre ilerleyip refüje çarparak durabildi. Kazada vinç şoförü ile Ömer E. (37), Şahin S. (19), Yılmaz U. (23), Aydın B. (30), Ramazan E. (28) ve Sait A. (27) yaralandı.