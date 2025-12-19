Şırnak’ta vinç dehşet saçtı! Kavşakta 6 araca çarptı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 19.12.2025 20:40

Fotoğraf (DHA)

Eyyüp K. (30) yönetimindeki 47 PN 499 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta 06 ELP 453 plakalı hafif ticari araç, 34 ZK 4169 plakalı otomobil, 47 ACR 456 plakalı kamyonet, 73 AAS 175 plakalı hafif ticari araç, 35 JBF 77 plakalı otomobil ve 33 BCL 036 plakalı otomobile çarptı.