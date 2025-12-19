Samsun’da tartıştığı kişiye dehşet saçan şüpheli yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde Dursun Ali E. (67) ile otopark işleten Salim A. (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ali E., tabancayla Salim A.’yı dizinden vurdu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından şüpheli gözaltına alındı.
Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda Dursun Ali E. (67) ile otopark işleten Salim A. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ali E, tabancayla Salim A'yı dizinden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Salim A, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.