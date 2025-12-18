Haberler

Siirt'te iki çocuk annesi evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Siirt'te iki çocuk annesi evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Siirt’te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), Barış Mahallesi’ndeki evinde bıçaklanarak ölü bulundu. Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:43

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.

