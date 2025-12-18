Hatay'da angus yüklü TIR devrilerek yandı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:48

Hatay'da angus yüklü TIR, otoyolda bariyerlere çarpıp, alev aldı. TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, bazı anguslar da öldü. Alevlerden kaçan angusların otoyolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Adana-Hatay Otoyolu'nun Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İskenderun Limanı'ndan aldıkları anguslarla Adana istikametine doğru yola çıkan şoförün kullandığı TIR, bariyerlere çarparak refüje devrildi. TIR alev alırken, araçtaki anguslar da dorseden çıkarak otoyolda koşmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.