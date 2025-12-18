Adana'da felaket! Tankerde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyri halinde ilerleyen bir tankerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana ilerlerken olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bazı ağaçlar kısmen yanarken alevler kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın yerine ulaşan ekipler 01 DN 772 çekici plakalı tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.
TANKER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı.
Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.