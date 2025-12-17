Haberler

Yaşam Haberleri

Manisa Gördes'te yangın felaketi

Manisa Gördes'te yangın felaketi

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir evde başlayıp 5 eve sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Türkan Büke'nin görme engelli olduğu ve cesedinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:40

Paylaş





Yangın, gece 03.30 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde başlayarak 4 eve sıçrayan yangın için bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 ekip ile 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybederken Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Türkan Büke'nin görme engelli olduğu ve cesedinin arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarını Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can'ın da olay yerinde takip ederek bilgi aldı.

Yaşanan yangın felaketini anlatan eski muhtar Osman Doğan, "Gece saatlerinde birden başladı. İtfaiyeyi çağırdık. 5 evimiz yandı. 2 tanesinde yaşayan vardı. diğer 3'ü boştu. Bir kadın da içeriden çıkamamış hayatını kaybetmiş. Şimdi onu arıyorlar" dedi.