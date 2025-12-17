idefix Genel Müdürü Onur Bayhan 5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde E-Ticaretin Bugünü ve Geleceğini Değerlendirdi

Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:41

"Bizim iş modelimiz satıcılarımızla büyümek üzerine kurulu. Onlara rakip olmayan, makul komisyonlarla sürdürülebilir gelir sağlayan bir yapı sunuyoruz. Hem de bu sayede müşterilerimize sadece yılın belli bir ayı ya da günü değil, yılın her ayı, ve her günü cazip kampanyalarla ulaşma imkanı buluyoruz." dedi.

5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, Türkiye'nin e-ticarette dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirterek sektördeki dönüşümü değerlendirdi. Bayhan, Türkiye'nin 2025–2030 döneminde küresel e-ticaret büyüme beklentisinde ilk dört ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi, finans ve teknoloji dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, "E-Ticaretin Bugünü ve Geleceği" başlıklı sunumunda E-Ticarette küresel trendleri, Türkiye 'deki büyüme dinamiklerini ve finansal teknolojilerin sektöre etkisini değerlendirdi.

Şirketin lojistiği yeniden tanımlayan "Bölgesel Teslimat" modeli ile yerel esnafa destek verdiği, sürdürülebilirlik kapsamında yenilenmiş elektronik ürün satışlarının artırıldığı da aktarıldı. Yakında devreye alınacak idefix Premium sadakat programının detayları da zirvede duyuruldu: "Ücretsiz kargo, özel indirimler, kuponlar ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra Tivibu Go ve Muud platformlarına ücretsiz erişim sunacağız. Premium programımızla müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacağız."

idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, geleceğe yönelik hedefleri arasında platformu bir Super App'e dönüştürme vizyonu olduğunu ifade etti.