Denizli'de kara meyve altın sıvıya dönüşüyor

Denizli'de Ekim ayının ilk günlerinde üretici tarafından başlayan zeytin toplama çalışmaları Ocak ayının ortalarına dek devam ederken, Buldan'da faaliyet gösteren zeytinyağı işletmelerine getirilen zeytinler yaklaşık 1 saat içerisinde altın sıvı olarak adlandırılan zeytinyağı haline getiriliyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:30

Denizli'de Ekim ayının ilk günlerinde üretici tarafından başlayan zeytin toplama çalışmaları Ocak ayının ortalarına dek devam ederken, Buldan'daki zeytinyağı işletmesine getirilen zeytinler yaklaşık bir saat içerisinde altın sıvı olarak adlandırılan zeytinyağı haline getiriliyor. Çuvallar veya kasalara doldurulan geneli gemlik türü zeytinler tartılarla ölçülerek zeytinyağı işletmesine teslim ediliyor. Zeytin hasadının yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde zeytinyağı fabrikalarında hummalı çalışmalar gerçekleşiyor.



Buldan Bozalan mahallesinde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Ali Taşlı, bu yıl zeytin veriminin geçtiğimiz yılla oranla yaklaşık aynı durumda seyrettiğini dile getirerek, "Üretim anlamında verimden memnunuz. Zeytinlerimizi işleme tesisimize teslim ettik. Zeytin yüzyıllar boyu tarihte büyük önem arz etmektedir. Barışın ve bereketin simgesidir. Ege ve Akdeniz bitkisidir. Verimin artması için düzenli olarak halk arasında bordo bulamacı denilen bakır sülfat verilmesi halinde istenilen neticeyi alabiliyoruz. Bu işlemler düzenli periyotlarla uygulanırsa erken don olaylarına ve kurtla mücadelede etkili oluyor. Yapılan mücadele ile üreticimizin yüzünü güler. Kuraklıktan dolayı pek çok bitki ve hayvanın olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Devletimiz ve yardım kuruluşları tüm Türkiye'de etkili çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde su havzalarının korunması gerektiğine inanıyorum" dedi.



1 Ekim itibariyle üreticilerin topladıkları zeytini Delice Zeytinyağı işletmesine getirdiklerini dile getiren işletme çalışanı Duran İncekız; " Günlük 80 ton işleme kapasitesine sahibiz. Gelen zeytinleri temiz suyla yıkayarak kazana gönderiyoruz. Kazanda hamur kıvamına gelen zeytinler daha sonra yağı ve çekirdeği ayrılarak filtreleme işlemine geçiyor. Yapılan işlemlerin ardından kara meyve berrak bir şekilde altın sıvıya dönüşüyor. Müşterilerimiz gözleriyle görerek zeytinyağlarını teslim alıyor. Bu yıl zeytin veriminin çok iyi olmasından dolayı 5 ila 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üreticilerimize bereketli ürünler temenni ediyorum" diye konuştu.