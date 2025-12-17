Çekmeköy'de zincirleme facia! 7 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Şile Otoyolu'nun Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel girişinde, Şile istikametine seyir halinde olan 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan tünel, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.