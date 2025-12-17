Haberler

Börekçide mide bulandıran anlar! Tezgahta fare cirit attı

İzmir’in Buca ilçesinde bir börekçide vitrindeki böreklerin üzerinde gezen fare, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:51

İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen iğrenç görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.

RAHAT RAHAT GEZDİLER

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti. Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.

İzmir'deki iğrenç görüntü kameralara yansıdı (İHA)



İŞLETMEDEN SAVUNMA: "TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.



ZABITA GECE YARISI KİLİT VURDU

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

