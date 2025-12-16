Ordu’da feci kaza! Kamyonet şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:28

İlker Göl (36) yönetimindeki 52 AGU 294 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda karşı yönden gelen bir araca yol vermek amacıyla manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı.

Fotoğraf (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü İlker Göl ile kamyonetteki Çiğdem Canlı (38), Emine Canlı (35), Aslı Göl (27), Fatma Göl (37) ve Eda Canlı (24), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiğdem Canlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şarampole yuvarlanan kamyonet ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.