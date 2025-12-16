Haberler

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:59

Muhammet Sanlav idaresindeki 68 ADE 074 plakalı tır, ilçeye bağlı Eşmekaya beldesi girişinde Ebubekir Kaya yönetimindeki 68 BA 857 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Şeyma Ekici, Ufuk Bilgi ve Fahri İnce yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan yaralıların hakem olduğu ve Eskil ilçesinde Okul Sporları Salon Futbolu müsabakasını yönetip kent merkezine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

