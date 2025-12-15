Haberler

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başçiftlik ilçesinde başlayan kar, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken Reşadiye’nin yüksek kesimlerinde de kış manzaraları oluştu.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 17:06

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.



Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent merkezine 84 kilometre uzaklıkta bulunan Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Öte yandan Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, yaylalarda kış manzaraları ortaya çıktı. Kar yağışına yaylada küçükbaş hayvanlarıyla yakalanan bir çoban, söylediği türkülerle karı karşıladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğünü belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

