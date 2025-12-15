Haberler

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bolu geçişi Dörtdivan mevkiinde ilerleyen otomobil sürücüsü hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar otoyolun farklı noktalarına savrulurken olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücü isimleri öğrenilemeyen, 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araca, 06 FKN 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sol şeride, otomobil ise emniyet şeridine savruldu.

ARACIN BAGAJINDA BULUNAN 2 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Hafif ticari aracın bagaj kısmından 2 yaralının yola fırladı. Aynı istikamette seyreden 06 DIC 65 plakalı araç ise yere savrulan yaralının birine çarptığı ve güçlükle durabildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle bölge uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol jandarması tarafından 3 aracın kaldırılması için yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda trafik yaklaşık 2 saatin ardından normale döndü.

