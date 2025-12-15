Haberler

Tekneyle açılan adamdan acı haber! Cansız bedeni 12 gün sonra bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle balık avlamak için Akdeniz'e açılan Refik Sahiloğulları, kendisinden haber alınamayınca ekipler harekete geçti. 12 gündür aramaları sürerken Sahiloğulları'nın cansız bedeni Kıbrıs'ta karaya vurmuş halde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık'ta sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

CESEDİ KARAYA VURMUŞ HALDE BULUNDU

Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları'nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

