Kastamonu'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, kamyonette bulunan İsmail K. olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü T.Y. ise yaralandı.
M.E. idaresindeki 37 SE 208 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, Kastamonu-İhsangazi kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonette bulunan İsmail K. olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü T.Y. ise yaralandı.
Yaralı T.Y, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen İsmail K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.