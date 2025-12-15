Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sağanak yağış trafiği vurdu! Ana arterler ve köprü bağlantıları kilit

Haftanın ilk mesai gününde etkili olan yağış, İstanbul genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterler, köprü bağlantıları, D-100 ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında araçlar güçlükle ilerliyor. Yağış nedeniyle meydana gelen hafif hasarlı kazalar ve toplu taşıma duraklarındaki yoğunluk da ulaşımı olumsuz etkiledi. İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:04

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiği etkiledi (AA) ARAÇLAR DURMA NOKTASINA GELDİ D-100 kara yolunda özellikle Edirne istikametinde araçlar durma noktasına geldi. Sürücüler, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bahçelievler, Bakırköy mevkileri ile Edirne ve Ankara yönlerinde araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü ile TÜYAP arasında Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de artan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini gösteriyor. İSTANBUL YENİ GÜNE NASIL BAŞLIYOR? Ataşehir'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda araçlar Altunizade'den Ümraniye'ye kadar ağır ilerliyor. Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de trafik gözleniyor.

Sürücüler ağırlaşan trafikte dakikalarca beklemek zorunda kaldı (AA) HAFİF HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen hafif hasarlı kazalar da trafik yoğunluğuna sebep oldu. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar bir süre duraklarda bekliyor. YÜZDE 76'YA KADAR ÇIKTI İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.