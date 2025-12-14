Sakarya'da can pazarı! D-650 kara yolu savaş alanına döndü: 12 yaralı

Giriş Tarihi: 14.12.2025 23:15

FOTOĞRAF: İHA



D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.