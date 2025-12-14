Haberler

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil motosiklete çarptı: Takla attı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon motosikletle çarpışmasının ardından sinyalizasyon direğine vurdu. Olayda araç çarpmanın etkisiyle takla atarken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikametteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, Seyfi Saltoğlu Bulvarı'ndaki sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla alandan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

