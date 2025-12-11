Haberler

Yaşam Haberleri

Sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem hayalinin peşinde koşuyor

Sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem hayalinin peşinde koşuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto bakım atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Dilem Selis, çalışma azmi ve kararlılığıyla hem ustalarının hem de çevresinin takdirini topluyor. Çocukluk hayalinin peşinden giden genç kız, sanayinin tek kız çırağı olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:40

Paylaş





Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi 10. sınıf öğrencisi Dilem Selis, küçük yaşlardan bu yana araçlara ve oto bakım üzerine ilgi duydu. Bir dönem tır ve uzun yol otobüsü şoförlüğü hayali kuran Selis, zamanla bu mesleğin kendisine uygun olmadığını düşünerek tercihini sanayi ve mekanik alanından yana kullandı. Yaklaşık 2 yıldır farklı atölyelerde çıraklık yapan ve şu anda bir oto bakım servisinde çalışan Selis, sanayideki tek kız çırak olarak örnek gösteriliyor.



İşinden büyük keyif aldığını söyleyen Dilem Selis, mesleğini severek yaptığını belirterek, "2 senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim. Küçükken hep bu şekilde büyüdüm ve sevdiğim işi yapmak istedim. Sevdiğim işin de burası olduğunu, buraya ait olduğumu düşünüyorum. Burada yağ ve balata bakımı, motor ve şanzıman sökmede yardımcı oluyorum. İnce işler harici ne verirlerse yaparım" dedi.



Dilem Selis, üç hayalinden birinin sanayide kendi iş yerini açmak olduğunu dile getirerek, "Tır ve otobüs şoförlüğünün çok benlik olduğunu düşünmedim ve bu sektöre yöneldim. Önceliğim işimi tüm detaylarıyla öğrenmek. Kendime iş yeri açmayı ileride düşünüyorum. Ustalarımdan çok memnunum. Diğer iş yerlerinde alamadığım eksiklerimi burada kapattım. Çalışmak isteyen herkes sevdiği işi yapmalı, daha başarılı olurlar" diye konuştu.



İş yeri sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem'in azminden ve çalışmasından memnun olduklarını ifade etti. Şeyhoğlu, "Daha önce böyle bir çalışanımız olmadı, sanayide de ilk. Kendisinden çok memnunuz. Çok istekli, zaten istek olmasa bu iş olmaz. Geldikten sonra atölyemize düzen geldi. İstediği sürece kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz. Burada yetişip kendisine bir atölye açarsa gurur duyarım" şeklinde konuştu.



Atölyede motor mekanik ustası olarak görev yapan Ali Karataş ise sanayide çırak bulmanın zorlaştığını belirterek, "Dilem ustayı bizimle çalışmaya ikna ettik, elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çok istekli, ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecektir. Prensesler masallarda, efsaneler sanayide olur" diye konuştu.