RE:PLAY oyun turnuvasının final gecesi gerçekleşti 500 Bin TL değerindeki büyük ödül sahibini buldu

Excalibur, Intel ve Teknosa’nın güç birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren RE:PLAY oyun turnuvası, 29 Kasım’da Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen görkemli final gecesiyle sona erdi. Casper’ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur’un ana sponsorluğunda, Intel ve Teknosa iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, oyunseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Zorlu mücadele sonunda 500 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi Eren Tokmak oldu.

Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliği ile gerçekleşen RE:PLAY final gecesi; yenilikçi deneyimlerin, rekabetin ve eğlencenin buluştuğu özel bir atmosfer sunarak oyun ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Açılışını YouTuber ve Twitch yayıncısı Pqueen'in yaptığı gecede, enerjik başlangıcın ardından sahnede büyüleyici bir dans performansı sergilendi. Sonrasında sahneyi devralan LED keman şov, izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. Pqueen'in yeniden sahneye dönmesiyle RE:PLAY Belgeseli izlendi ve belgeselin ardından gerçekleşen samimi sohbet bölümünde yıl boyunca yaşanan unutulmaz anılar paylaşıldı.

EXCALİBUR G870 DENEYİMİ, EN ÇOK İLGİ ÇEKEN BÖLÜM OLDU

Etkinlik serisi boyunca ziyaretçiler hem yarışmalarda hem de deneyim alanlarında keyifli anlar yaşadı. Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bölüm ise Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarda sunulan Forza Horizon 5 deneyimi oldu. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde hız sınırlarını zorlayarak sanal pistlerde kıyasıya mücadele etti. Ayrıca alanda kurulan özel parkurda düzenlenen RC araba yarışları, adrenalini gerçek dünyaya taşıyarak yoğun ilgi gördü.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Finale kalan 10 yarışmacı, 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki için büyük bir rekabet içine girdi. Zorlu mücadele sonunda büyük ödülün sahibi Eren Tokmak oldu. Finalde ikinciliği elde eden yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edildi. Markaların temsilcileri sahneye çıkarak kupa takdimini gerçekleştirdi ve sahnede hatıra fotoğrafları çekildi.

RE:PLAY RUHUNU TAÇLANDIRAN KAPANIŞ

Finalin ilerleyen dakikalarında Açılış Dansı'nın ikinci seti ve LED keman şovunun ikinci performansı ile tempo yeniden yükseldi. Ardından sahneye çıkan Can Bonomo, özel repertuarı ve enerjik sahne performansıyla geceye müzik dolu bir final yaşattı. Etkinlik, Final DJ performansı ile son buldu. Katılımcılar, müzik ve ışıklarla dolu kapanış anlarında RE:PLAY'in ruhunu bir kez daha hissetti.

"OYUN DÜNYASINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Finali değerlendiren Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, oyun dünyasının sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek şunları söyledi: "Oyun dünyası sürekli gelişiyor. Her yeni oyun, yeni bir deneyim, yeni bir strateji, yeni bir dostluk anlamına geliyor. İşte bu nedenle oyuncular, sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda kendi sınırlarıyla da yarışıyor. RE:PLAY, bir oyun turnuvası olmanın yanında hayal gücümüzü, üretkenliğimizi ve birlikte başarma tutkumuzu kutladığımız bir platform. RE:PLAY'in amacı ise bu enerjiyi ve tutkuyu görünür kılmak, Türkiye'deki yetenekleri desteklemek ve oyun ekosistemini bir adım ileri taşımak. Önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek oyun dünyasına değer katmaya devam edeceğiz."

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

Teknosa Hakkında:

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılında, teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Teknosa, konusunda uzman çalışanlarıyla teknoloji alanında en doğru ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Türkiye'de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan Teknosa, bugün mağazaları, teknosa.com ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet vermektedir. Teknosa, Teknosacell markasıyla mobil hat ve iletişim hizmeti veren tek teknoloji perakende şirketidir. Daha detaylı bilgiye www.teknosa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Intel Hakkında:

1968 yılında kurulan Intel, üretmekte olduğu yarı iletken chip teknolojileri ile bilişimde çığır açan buluşların merkezinde yer almaktadır. Dünyayı değiştiren teknolojileri ile endüstride lider konumunda bulunan Intel, küresel ilerlemeyi sağlayarak yaşamları zenginleştirmektedir. Yapay Zekâ (YZ), 5G ağ dönüşümü ve Yapay Zeka destekli bilgisayarların yükselişi gibi teknolojinin geleceğini şekillendirecek birçok teknolojik gelişimin dönüm noktasında olduğumuz günümüz bilişim dünyasında, Intel, her geçen gün küçülen nanometre teknolojileri, yüksek teknolojiye sahip donanımlar ve yazılım dünyasının bu yeni teknolojilere hızlı adaptasyonunu gerektiren, dönüşümün merkezinde yer alan lider teknoloji firması konumundadır. Daha fazla bilgi için https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html ziyaret etmenizi rica ederiz.

