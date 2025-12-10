Haberler

Malatya'da minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Nuri Taşkanat idaresindeki 38 YD 898 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Çayırdüzü mevkisinde, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHY 083 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişiden sürücü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Rukiye Sarımermer'in de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

