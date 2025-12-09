Haberler

Yaşam Haberleri

TEM'de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Avrupa Otoyolu (TEM) Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre ilçelerden gelen ambulanslarla Çerkezköy’deki hastanelere sevk edildi.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 11:00

Paylaş





Avrupa Otoyolu (TEM) İstanbul Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzeri Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi ile Beyciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasım A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin önündeki tır başka bir tırla çarptı.



SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI



Meydana gelen 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.



ÇEVRE İLÇELERDEN AMBULANS SEVK EDİLDİ



Olay yerine, Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.



SİLİVRİ OTOYOL JANDARMASI TRAFİĞE MÜDAHALE ETTİ



Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Sıkışmalı kaza nedeniyle yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN