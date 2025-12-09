Kars'ta yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Kars’ta 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı aksadı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Harakani Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar çevre illere yönlendirildi
Kentte 3 uçak seferi başka illere yönlendirilirken, 3 uçak seferi ise iptal edildi. Kentte bazı bölgelerde sis etkisini sürdürüyor.