Kars'ta yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Kars’ta 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı aksadı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Harakani Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar çevre illere yönlendirildi

Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:32

Kars'ta hava ulaşımına sis engeli, kentte yoğun sisten dolayı bazı uçak seferleri iptal edildi.



Kars'ta 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Harakani Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar bir kısmı geri dönerken, bir kısmı da çevre illere yönlendiriliyor.



Kentte 3 uçak seferi başka illere yönlendirilirken, 3 uçak seferi ise iptal edildi. Kentte bazı bölgelerde sis etkisini sürdürüyor.

