Herkesi ilgilendiren karar! Otellerde kimlik fotokopisi alınamayacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik belgesi fotokopisinin alınması uygulamasına son verilmesi ve daha önce alınan fotokopilerin imha edilmesi yönünde ilke kararı verdi.

Otellerde kimlik fotokopisi alma dönemi sona erdi (AA)

KİMLİK BELGELERİNİN FOTOKOPİLERİ ALINIYORDU

KVKK'nin "Turizm ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi" hakkında ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Turizm ve otelcilik sektörünün, insana hizmet etme niteliğinden dolayı kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden biri olduğuna işaret edilen kararda, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alındığı yönünde şikayet ve ihbarlar geldiği belirtildi.

HUKUKİ BİR DAYANAĞI YOKMUŞ

Kararda, teyit amacıyla olsa dahi T.C. kimlik belgesinin istenmesinin ardından fotokopisinin de alınarak kayda geçirilmesi şeklinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin, gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurmakla beraber bunun hukuki bir dayanağının da söz konusu olmadığı vurgulandı.