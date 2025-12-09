Erzurum'da jandarma bölgesinde 10 ayda 241 kaza
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Kasım ayı içinde 9 yaralamalı trafik kazası yaşandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Kasım ayı döneminde 9 yaralamalı kaza, 9 maddi hasarlı kazada 14 yaralı kayıtlara geçti.
2025 yılı 11 aylık dönemde ise 241 ölümlü-yaralamalı kaza, 148 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 465 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.