Haberler

Yaşam Haberleri

Mersin'de korkunç olay! Ağaç taksinin üzerine devrildi

Mersin'de korkunç olay! Ağaç taksinin üzerine devrildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde seyir halindeki bir taksinin üzerine ağaç devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Takside maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 05:48

Paylaş





Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN