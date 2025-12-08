Haberler

Mersin’de dehşet! Seyir halindeki taksi devrilen ağacın altında kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 01:53

Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

