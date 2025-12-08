Kardeş kavgasında sopa ve bıçaklar havada uçuştu!

Giriş Tarihi: 08.12.2025 09:23

Olay, Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.