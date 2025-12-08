Haberler

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Panama bayraklı 108 metre boyundaki konteyner gemisi ‘Orita’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerken makine arızası yaptı. Konteyner, kılavuz kaptan ve römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 108 metre boyundaki konteyner gemisi 'Orita' makine arızası yaptı.

Aliağa'dan İzmit'e giden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken saat 18.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

