Haberler

Yaşam Haberleri

Bir adliyede daha hırsızlık! 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdi

Bir adliyede daha hırsızlık! 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdi

Konya’nın Kulu Adliyesi’nde katip olarak çalışan Ayşe Selvi (45), icra ve hazine emanetlerindeki toplam yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi'nin parayı kripto borsası ve sanal bahis için harcadığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 14:56

Paylaş





Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Konya'nın Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi (DHA)

Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı. Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN