Sobadan sızan karbonmonoksit gazı 7 kişiyi hastanelik etti!

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4'ü çocuk 7 kişi evdeKİ sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

07.12.2025 23:36

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle aynı aileden Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4), Rıdvan K. (3) ve yardım etmeye çalışan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

