İzmir'de 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen tespit etti. Ekiplerce göçmenler yakalanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

