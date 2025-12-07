İETT otobüsü bariyerleri aşıp yan yola devrildi

Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:52

Yaşanan kazada yaralanan olmadı (AA)

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN ÇIKTI

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.