Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı yeniden aktif hale gelerek patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle lav fıskiyeleri oluşurken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 02:16

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.

Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

