Yaşam

Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı yeniden aktif hale gelerek patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle lav fıskiyeleri oluşurken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.

HAWAİİ'DE KİLAUEA YANARDAĞI YENİDEN LAV PÜSKÜRTTÜ

Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN