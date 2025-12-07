Haberler

Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda yangın çıktı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:02

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

