Besni'de yoğun sis etkili oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis, hem ilçe merkezinde hem de yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan sis, kısa sürede etkisini artırarak görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Besni'nin yüksek bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye, kent merkezinde ise 20 metreye kadar düştü. Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, araç farlarını yakarak yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle ana arterlerde zaman zaman trafik akışının yavaşladığı gözlendi.
Yetkililer, yoğun sis nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülere düşük hızda seyretmeleri, araç takip mesafesini korumaları ve farlarını açık tutmaları uyarısında bulundu