Bağcılar'da ilginç olay! Sürücü sol şeritte uyuyakaldı: İtfaiye camı kırarak uyandırdı

Bağcılar'da gece saatleri bir sürücü TEM Otoyolu yan yolda aracını sol şeride park ederek araç içerisinde uyuyakaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracın arka camı kırarak C.Y. isimli şahıs uyandırdı. Sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay 01.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan C.Y.'yi aynı yoldan çekici aracı ile geçmekte olan Tamer Yiğit fark etti.

Yiğit, otoyolda uyuyan adamı kendi imkanları ile uyandırmaya çalıştı. C.Y.'nin uyanmaması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARACI SALLAYARAK UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen ekipler önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak C.Y.'yi uyandırmaya çalıştı. C.Y. tüm uğraşlara rağmen uyanmazken itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak uyuyan adamı uyandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken camı kırılan aracı çekici yardımıyla otoyolun kenarından kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

