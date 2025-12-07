Haberler

Ayın etrafında renkli taç: Nadir gökyüzü olayı görenleri mest etti

Kayseri'de ayın etrafında renkli bir taç oluşması ile bilinen nadir gökyüzü olayı Lunar Corona görüntülendi. Semada oluşan muhteşem manzara görenleri adeta hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 05:30

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Lunar Corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti.

Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan Lunar Corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

