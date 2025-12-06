Sivas'ta korkutan kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi: 9 yaralı
Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli toplam 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu, Sivas'ın İmranlı ilçesi Yerköy yakınlarında gerçekleşti. Erzurum'dan Antalya'ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.