Torbalı'daki patlamada gerekçeli karar çıktı! Sanıklar asli kusurlu I "Eğitim belgesi yok!"

Giriş Tarihi: 05.12.2025 19:37

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

İŞ YERİ 6 AYDIR RUHSATSIZ

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.