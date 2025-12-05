Torbalı'daki patlamada gerekçeli karar çıktı! Sanıklar asli kusurlu I "Eğitim belgesi yok!"
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada 5 kişi ölmüş 63 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısında çıkan 1'i tutuklu 3 sana verilen cezaların gerekçeli kararı açıklandı. Verilen kararda işletmede tüpü değiştirdiği ileri sürülen Mustafa Koç (45), işletme sahibi Gülden Kul (47) ve tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce'nin (52) olayda asli kusurlu oldukları belirtildi.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.
İŞ YERİ 6 AYDIR RUHSATSIZ
Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: GAZ UYARI CİHAZI YOK
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından hazırlanan raporda; LPG sızıntısı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu yer aldı. Raporda ayrıca, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesine de yer verildi.
EĞİTİM ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK
Tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilen raporda, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz detektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.